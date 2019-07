Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist auf Spielplatz

Musikanlage gestohlen

Kierspe (ots)

Auf einem Spielplatz am Brüderweg soll sich gestern, gegen 13.15 Uhr, ein Mann in schamverletzender Weise zwei Kindern gezeigt haben. Nach Angaben der Geschädigten zeigte er wiederholt sein Geschlechtsteil und ging anschließend davon. Dank der guten Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte den 36-jährigen Kiersper noch in Tatortnähe antreffen und seine Personalien feststellen. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen "exhibitionistischer Handlungen" vor.

Innerhalb der letzten Woche klauten die unbekannten Diebe aus einem Lagerhaus auf Gut Haarbecke u.a. Lautsprecher, Kabel, und eine Musikanlage im Wert von mehreren tausend Euro. Die Gegenstände befanden sich in einem Container, der mit Bügelschloss gesichert war.

