Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Dachgeschosswohnung

Werdohl (ots)

Ein Zeuge bemerkte gestern, gegen 22.40 Uhr, einen Brand in einer leerstehenden Dachgeschosswohnung an der Waldstraße. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

