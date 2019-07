Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckscheibe eingeschlagen

Halver (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag schlugen bislang unbekannte Täter an einem VW Caddy, der in der Löhbacher Straße stand, die Heckscheibe ein. Die Diebe ließen drei Hilti Werkzeugmaschinen mitgehen. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter an die Wache Halver unter 9199-0.

