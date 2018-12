POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Essen - Nach Unfall auf der A 52 - 45-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Essen - Nach Unfall auf der A 52 - 45-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4124967

Nach dem Unfall am Freitag, 23. November 2018 auf der A 52 bei Essen-Bergerhausen erlag am Montag der 45-jährige Unfallbeteiligte aus Remscheid in einer Essener Klinik seinen schweren Verletzungen

