POL-PPWP: Aufmerksamer Polizeikollege aus Hessen: Landesweiter Tankbetrüger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Ein Kollege aus Hessen verständigte am Donnerstagnachmittag die Polizei in Kaiserslautern, weil er einen landesweit gesuchten, mutmaßlichen Tankbetrüger auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesichtet hätte. Sofort machten sich die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz auf den Weg, positionierten den Streifenwagen am Autobahnrand und warteten auf das beschriebene Fahrzeug.

Nach ein paar Minuten konnte das Auto in Höhe des Einsiedlerhofs gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Und tatsächlich: Im Wagen befanden sich drei Personen, darunter ein 38-jähriger Vater, gegen den vier Haftbefehle ausstanden.

Die Kinder des Mannes, eine 20-Jährige und ihr 16-jähriger Bruder, konnten sich vor Ort nicht ausweisen und wurden zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Ebenfalls konnte die 20-jährige Tochter des mutmaßlich Beschuldigten keine gültigen Fahrzeugpapiere vorzeigen. Im Anschluss wurde ermittelt, dass der PKW weder zugelassen noch versichert ist. Außerdem wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf, wodurch er nicht mehr verkehrssicher war und abgeschleppt werden musste.

Der Vater wurde aufgrund der ausstehenden Haftbefehle festgenommen.

