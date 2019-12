Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) eine 39 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten durch mehrere Mitarbeiter gewehrt zu haben. Die 39-Jährige hielt sich gegen 13.10 Uhr in einer Umkleidekabine des Bekleidungsgeschäfts auf und entfernte dort offenbar Warensicherungen von mehreren Kleidungsstücken im Wert von rund 480 Euro. Das gewaltsame Entfernen der Sicherungen nahm eine unbekannte Kundin in der benachbarten Kabine war und informierte daraufhin das Personal. Mitarbeiter sprachen die Tatverdächtige nach Verlassen der Kabine an und baten sie in ein Büro. Die 39-Jährige ignorierte die Ansprache und versuchte mit einer prall gefüllten Tüte den Laden zu verlassen. Den Angestellten gelang es, die Tatverdächtige trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Zeitweise mussten dafür sogar die Eingangstüren des Bekleidungsgeschäfts geschlossen werden. Auch nach Eintreffen der Beamten setzte die Frau ihren Widerstand fort und versuchte mehrmals durch Schubsen und Wegdrehen zu entkommen. Schlussendlich gelang es jedoch den Beamten die Frau festzunehmen. Alle Beteiligten blieben dabei unverletzt. Das mutmaßliche Diebesgut befand sich in der mitgeführten Tüte, die elektronischen Sicherungen hatte die Tatverdächtige offensichtlich durch Aufbrechen entfernt. Die einschlägig polizeibekannte vietnamesische Tatverdächtige, die offenbar keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Freitag (06.12.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

