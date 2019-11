Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ruhige Einsatzlage anlässlich Halloween im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eine ruhige Nacht kann die Polizei im Hochsauerlandkreis anlässlich der Halloween-Nacht melden. Insgesamt wurde die Polizei zu zehn Einsätzen anlässlich Halloween angefordert. In sieben Fällen blieb es jedoch bei Bürgergesprächen und Ermahnungen. In drei Fällen jedoch musste die Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigungen fertigen. Diese drei Sachverhalte wurden sämtlich aus dem Stadtgebiet von Schmallenberg bekannt. Dort wurden in zwei Fällen Hausfassaden durch das Bewerfen mit Eiern beschädigt. In einem weiteren Fall wurde ein öffentlicher Mülleimer durch sinnlose Gewalt beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Schmallenberg entgegen. (Mo.)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell