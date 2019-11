Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kellerbrand in Meschede-Freienohl

Meschede (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei ein Kellerbrand in Freienohl, Cousolre Straße gemeldet. Alle Bewohner des Einfamilienheimes befanden sich bei Eintreffen der Polizei außerhalb des Gefahrenbereiches. Nach den durchgeführten Ermittlungen zum Brand, war im Keller gelagertes Papier in Brand geraten. Als Ursache wird eine unsachgemäß ausgedrückte Zigarette angenommen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Es entstand kein Gebäudeschaden, der Sachschaden wird mit ca. 500,-EUR angenommen. Personen wurden nicht verletzt. (Mo.)

