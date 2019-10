Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Nachbarn bemerkten am Dienstag einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Rotbusch". Die Eigentümer befanden sich während des Einbruchs im Urlaub. Zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, schoben die Einbrecher eine Jalousie an dem Haus nach oben. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten den gesamten Wohnbereich. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Eslohe: Kletterbegabte Einbrecher brachen am Mittwoch durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in ein freistehendes Einfamilienhaus am Sylbkeweg ein. Zwischen 16.45 Uhr und 20.15 Uhr kletterten sie auf das Carport des Hauses und hebelten von hier das Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

