POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 15-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf geklautem Roller unterwegs

Bonn (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt die Polizei am Freitagabend (28.06.2019) zwei auf einem Roller fahrende Jugendliche auf der Friedrich-Ebert-Straße an. Der 15-jährige Fahrzeugführer fiel den Polizeibeamten der Wache Godesberg zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller und das Kennzeichen in der Nacht von Mittwoch (26.06.2019) auf Donnerstag (27.06.2019) in Köln entwendet wurden. Außerdem ergaben sich bei dem jugendlichen Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum.

Die Jugendlichen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und mussten die Polizeibeamten mit zur Wache Bad Godesberg begleiten. Da ein freiwilliger Drogenvortest bei dem polizeibekannten 15-Jährigen positiv ausfiel, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss erwartet den jungen Mann zudem ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Diebstahls. Auch gegen den 16-Jährigen Sozius wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

