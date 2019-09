Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Am Freitag drang ein noch unbekannter Täter zwischen 02.00 Uhr und 11.50 Uhr in eine Erdgeschoss-Wohnung in einem Appartementhaus an der Herzogstraße ein. Vermutlich konnte der Täter ein auf Kipp stehendes Fenster gänzlich öffnen. Entwendet wurden ein Fernseher (Telefunken), ein Mobiltelefon (Samsung Galaxy) und eine Soundbar (LG). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

