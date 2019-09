Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Widerstand gegen Polizeibeamte

Borken (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 22.40 Uhr um Hilfe gebeten, da ein alkoholisierter und aggressiver Mann eine Gaststätte in der Innenstadt nicht verlassen wollte, obwohl der Wirt ihn dazu aufgefordert hatte. Als die Beamten eintrafen, hielt sich der 55-jährige Borkener in der Nähe der Gaststätte auf und weigerte sich, dem Platzverweis der Beamten nachzukommen. Stattdessen beleidigte er die Beamten lautstark wie durchgängig. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die nächsten Stunden in einer Polizeizelle. Gegen die Maßnahme leistete er Widerstand, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Staatsanwalt ordnete die Entnahme von Blutproben zur Feststellung der Schuldfähigkeit bzw. Schuldunfähigkeit an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

