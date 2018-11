POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.11.2018) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit drei weiteren Komplizen in einem Lebensmittelgeschäft an der Stuttgarter Straße ein Epiliergerät gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 13.00 Uhr einen der vier Männer, als dieser die Verpackung eines Epilierers aufriss und diesen anschließend in seine Jacke steckte. Als der Mann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, forderte der Zeuge ihn auf, stehen zu bleiben. Als er der Forderung nicht nachkam, hielt der Detektiv den Mann fest. Daraufhin eilten ihm seine drei Komplizen zu Hilfe und befreiten ihn aus dem Griff des Zeugen. Der Haupttäter sowie zwei seiner Mittäter flohen unerkannt. Dem Detektiv gelang es jedoch, den dritten Komplizen zu fassen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der georgische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (30.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell