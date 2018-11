POL-S: Nach Raubversuch Auto gerammt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen/-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (30.11.2018) in der Schönestraße einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar zuvor in Stuttgart-Mönchfeld versucht hat, seiner 34-jährigen Partnerin die Handtasche zu rauben und das Auto der Flüchtenden mehrfach mit seinem Auto gerammt haben soll. Der 27-Jährige hatte die Frau offenbar an ihrer Arbeitsstelle, einer Gaststätte in Stuttgart-Mönchfeld, aufgesucht und verlangte ihr Mobiltelefon, um dieses zu kontrollieren. Der Frau verweigerte das und verließ die Gaststätte. Sie ging zu ihrem geparkten Alfa Romeo, setzte sich hinein und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Der 27-Jährige versuchte offenbar, durch die noch geöffnete Fahrertüre an die Handtasche zu gelangen, dabei schlug er mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf der Frau. Trotzdem gelang es der 34-Jährigen, ihre Tasche zu verteidigen, sie schloss die Tür und flüchtete mit ihrem Auto. Auf der Fahrt in der Neckartalstraße verfolgte sie der Tatverdächtige mit seinem BMW der 1er-Reihe, dabei rammte er mehrmals den Alfa Romeo von hinten. In der Pragstraße bemerkte der 27-Jährige offenbar das Blaulicht der mittlerweile alarmierten Streifen, er wendete und flüchtete. Polizeibeamte stoppten ihn wenig später in der Schönestraße und nahmen ihn vorläufig fest, sie beschlagnahmten Führerschein und Auto. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder erlassen, ihn erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen versuchten Raubes und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

