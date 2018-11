POL-S: Dreiste Trickdiebe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben eine 84 Jahre alte Frau am Mittwoch (28.11.2018) in ihrer Wohnung in Zuffenhausen kaltschnäuzig bestohlen. Einer der Täter bot der Frau gegen 13.30 Uhr an, ihre Einkaufstaschen zu tragen. Offenbar nahm die Seniorin das Angebot dankbar an und ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Er verwickelte die 84-Jährige in ein Gespräch und öffnete wohl nochmal die Wohnungstür, um einen Komplizen einzulassen. Unter einem Vorwand lockte der Erste die Frau nun ins Badezimmer, während der Zweite sich in der Wohnung umsah und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutete. Beide Täter verließen nun die Wohnung und flüchteten unerkannt. Erst in den Abendstunden bemerkte die Dame das Fehlen ihrer Wertgegenstände und erstattete Anzeige. Das Tatgeschehen rekonstruierte die sehbehinderte Frau anhand der wahrgenommenen Geräusche. Sie beschreibt den einen Täter, mit dem sie Kontakt hatte, wie folgt: Zirka 175 Zentimeter groß und schlank. Er war mutmaßlich Deutscher und hatte blonde, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine Brille. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

