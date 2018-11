POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (29.11.2018) in Wohnungen im Sommerrain und in Steinhaldenfeld eingebrochen. Die Täter drangen zwischen 08.30 Uhr und 20.00 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung am Rosmarinweg ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Bei einem weiteren Fall in der Schmollerstraße hebelten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf. Offenbar stießen sie daraufhin eine Vase vom Fenstersims und traten mutmaßlich aufgrund des entstandenen Lärms unvermittelt die Flucht an. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

