POL-S: Trickdiebe bestehlen Verkäufer

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Donnerstagvormittag (29.11.2018) auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt einen 25 Jahre alten Verkäufer bestohlen. Die beiden Männer kauften gegen 11.20 Uhr an einem Stand in der Kirchstraße für fünf Euro ein und wollten mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Während der 25-Jährige das Wechselgeld herauszählte, verwickelten ihn die beiden Täter in ein Gespräch und lenkten ihn ab. Dadurch gelang es einem der Täter, nicht nur das Wechselgeld an sich zu nehmen, sondern auch den 100-Euro-Schein. Die beiden Täter hatten laut dem Verkäufer ein osteuropäisches Aussehen, waren 50 bis 55 Jahre alte und trugen dunkle Kleidung. Einer der Männer war etwa 170 Zentimeter groß, hatte einen Bauchansatz, eine dickere Nase und dunkle kurze Haare. Sein Komplize war zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Figur und ebenfalls kurze dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.

