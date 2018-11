POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.11.2018) einen 27-jährigen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, dem vorgeworfen wird, mehrfach in einem Elektronikgeschäft am Arnulf-Klett-Platz eine Spielekonsole gestohlen zu haben. Ein bis dahin unbekannter, männlicher Tatverdächtiger betrat am Dienstvormittag (27.11.2018) das Geschäft, entfernte in einem unbeobachteten Moment eine sogenannte Sicherungsspinne an einer Spielekonsole und verließ offensichtlich den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Als der Hausdetektiv die Sicherungsspinne wenig später im Regal auffand und die Videoaufzeichnungen überprüfte, ließ sich der Diebstahl nachvollziehen. Nachdem der Zeuge noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei erstattete, informierte er auch seine Kollegen über den Vorfall. Schlussendlich betrat der Tatverdächtige am Donnerstag gegen 15.00 Uhr erneut das Elektronikgeschäft. Ein Mitarbeiter, der sich zuvor das Gesicht des Mannes eingeprägt hatte, erkannte den Tatverdächtigen wieder und überstellte ihn der Polizei. Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Beschuldigte wohl auch bereits am 24.11.2018 in diesem Geschäft Waren gestohlen hatte. Der polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (30.11.2018) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

