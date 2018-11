Heilbronn (ots) - Zaberfeld: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren an einem in der Straße "In der Fuchsgrube" in Zaberfeld abgestellten Mitsubishi, blieb ein bislang unbekanntes Fahrzeug an diesem hängen. Der Mitsubishi stand von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 14 geparkt und weist nun erhebliche Beschädigungen an der vorderen, linken Fahrzeugseite auf. Möglicherweise ist das Verursacherfahrzeug gelb. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mache können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133/2090 beim Polizeirevier in Lauffen zu melden.

Erlenbach: Feuerwehreinsatz wegen brennendem Holzstapel

Unklar ist die Ursache eines Brandes am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, in der Neckarsulmer Straße in Erlenbach-Binswangen. Ein Holzstapel im Garten hinter einem Wohnhaus geriet in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Erlenbach war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Bad Friedrichshall: Sperrmüll entzündet, Garage beschädigt

Eine Garagenwand und Teile einer Dachrinne wurden durch den Brand einer Sperrmüllansammlung vor einer Garage im Hinterhof eines Gebäudes in der Bad Friedrichshaller Bahnhofstraße beschädigt. Das Feuer brach am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr Bad Friedrichhall war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

