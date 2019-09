Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Eiern geworfen und gegen Autotür getreten

Bocholt (ots)

Am Samstagmorgen überholte ein 35-jähriger Autofahrer aus Isselburg gegen 08.40 Uhr auf der B 67 zwischen Isselburg und Bocholt einen Viehtransporter. Dessen Fahrer holte den 35-Jährigen im weiteren Verlauf wieder ein und fuhr etwa in Höhe der B 473 sehr dicht auf. Dann bewarfen die Insassen des Viehtransporters des Pkw mit Gegenständen, sodass der 35-Jährige in Höhe der Ausfahrt Biemenhorst anhielt, um den Schaden zu begutachten. Auch der Fahrer des Viehtransporters hielt an und stürmte mit seinem Beifahrer auf den Pkw des 35-Jährigen zu. Dieser verschloss die Türen, woraufhin einer der Täter gegen die Beifahrerseite trat und eine Delle verursachte. Anschließend fuhren die Täter im Richtung Rhede davon. Bei den Wurfgegenständen handelte es sich um Eier.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m bis 1,80 m groß, 30 bis 40 Jahre alt, Bart, lichtes Haar. Zu dem Viehtransporter liegen keine näheren Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell