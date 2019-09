Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geschädigte eines Unfalls gesucht

Stadtlohn (ots)

Am Samstagmorgen beschädigte ein Autofahrer gegen 11.15 Uhr auf der Dufkampstraße beim Einparken die Fahrradaufhängung eines weißen Wohnmobils. Da der Geschädigte (zunächst) nicht vor Ort war, ging der Verursacher zum Polizeiposten und meldete den Unfall. In dieser Zeit kehrte der Geschädigte zurück und fuhr davon; vermutlich ohne der Schaden bemerkt zu haben. Er wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell