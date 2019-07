POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Buer

Polizei Gelsenkirchen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 19.07.2019, ist eine 80-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Radweg an der Devesestraße unterwegs. An der Einmündung zur Neidenburger Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-Jährigen aus Gelsenkirchen. Der Autofahrer bog zu diesem Zeitpunkt links von der Neidenburger Straße in die Devesestraße ab. Die 80-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine akute Lebensgefahr für die Gelsenkirchenerin.

Die Devesestraße in Gelsenkirchen-Buer musste für die Dauer der Erstversorgung und der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. An dem Unfallwagen des 36-Jährigen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

