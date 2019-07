Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geparktes Auto beschädigt - Polizei sucht Unfallfahrer/in

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin oder einem Autofahrer, die oder der am Donnerstagmorgen, 18.07.2019, einen geparkten Wagen touchiert und dabei beschädigt hat. Anschließend entfernte sich die Fahrerin/der Fahrer gegen 9.20 Uhr unerlaubt vom Unfallort am Alten Markt in Gelsenkirchen-Altstadt, ohne auf den Wagenbesitzer zu warten oder die Polizei zu verständigen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

