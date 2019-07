Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer; Motorrad entwendet.

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Nordenham, Martin-Pauls-Straße / Blexersander Straße 12.07.2019,12:50 Uhr

Am Freitag, 12.07.2019,12:50 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Martin-Pauls-Straße zur Blexersander Straße in Nordenham ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Nordenham leicht verletzte. Der Radfahrer überquerte bei Grünlicht den Einmündungsbereich auf der Martin-Pauls-Straße in Fahrtrichtung Blexen. Ein 60-jähriger Pkw-Führer aus Nordenham befuhr die Martin-Pauls-Straße in entgegengesetzte Richtung und bog nach rechts in die Blexersander Straße ein. Augenscheinlich übersah er dabei den Radfahrer, der seine Geschwindigkeit stark verlangsamen musste und im weiteren Verlauf stürzte. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne die nötigen Angaben zur Unfallbeteiligung oder zu seiner Person zu machen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet u.a. ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort". Wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Motorrad entwendet Stadland, Seefelderschaart 12.07.2019, 23:00 Uhr bis 13.07.2019, 05:00 Uhr

In der Nacht vom 12.07.2019 auf den 13.07.2019 (23:00 Uhr bis 05:00 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Seefelderschaart in Stadland ausgenutzt, um in deren Abstellraum einzusteigen. Durch die Täter wurde die Verglasung einer Nebeneingangstür zum besagten Abstellraum eingeschlagen. Anschließend wurde das darin abgestellten Motorrad des Herstellers BMW S1000 RR (Farben: grau, rosa, schwarz) entwendet. Gegen 05:00 Uhr des 13.07.2019 wurde der Diebstahl durch den Geschädigten bemerkt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.100 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 oder der Polizei Stadland unter Tel.: 04732/389 zu melden.

