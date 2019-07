Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Brand eines Garagenanbaus

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein an ein Wohnhaus angrenzender Garagenanbau im Stettiner Weg, Ganderkesee, in der Nacht zum heutigen Samstag, 13.07.2019, gegen 02:30 Uhr, in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig unverletzt das Haus verlassen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 80000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

