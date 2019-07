Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Zwei Fahrzeugführer in Stadland und Nordenham unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Stadland. Am Donnerstag, den 11.07.2019, gegen 09:00 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte der Polizei Nordenham nach einem Bürgerhinweis in Stadland, im Bereich Mittenfelder Weg / Alte Heerstraße, einen abgestellten PKW der Marke Ford mit auswärtigem Kennzeichen. Auf dem Fahrersitz des abgestellten Pkw wurde eine schlafende 41-jährige männliche Person festgestellt. Die Person gab an zuvor mit dem Fahrzeug von Bremerhaven nach Stadland gefahren zu sein. Im Gespräch wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein entlastender Drogenvortest wurde von dem Fahrzeugführer vehement abgelehnt. Schließlich wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

-

Nordenham. Am Donnerstag, den 11.07.2019, gegen 10:30 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizei Nordenham eine Verkehrskontrolle in der Coldewärfer Straße durch. Kontrolliert wurde ein PKW der Marke Mercedes mit Wohnanhänger, dessen Fahrzeugführer zuvor während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der Kontrolle des 44-jährigen Fahrzeugführers aus Nordenham zeigten sich körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Tetrahydrocannabinol (Cannabis). Daraufhin wurde eine Blutprobe beim Fahrzeugführer entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass der Wohnwagen nicht zugelassen war. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

