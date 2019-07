Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstahl von Baustelle, Diebstahl aus Wohnhaus u.a.

Delmenhorst (ots)

Großenkneten - Diebstahl von Baustelle - Im Zeitraum vom 09.07. bis 12.07.2019 gelangten unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Amelhauser Straße in Großenkneten. Von der Baustelle wurde eine Kabeltrommel mit ca. 480m Kabel entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1600,- Euro geschätzt.

Prinzhöfte - Diebstahl aus Wohnhaus/Zeugen gesucht - Am Freitag, 12.07.2019, gegen 13:20 Uhr, kam es in Prinzhöfte in der Straße Blocksberg zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Während ein bislang unbekannter Mann die 86-jährige Geschädigte an der Haustür ablenkte, verschaffte sich ein anderer Täter unbemerkt durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Wohnhaus. Später stellte die Geschädigte fest, dass aus ihrem Haus diverser Schmuck entwendet wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Wardenburg -Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt- Am Freitag, 12.07.2019, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Radfahrer aus Wardenburg leicht verletzt wurde. Der 57-Jährige war auf der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg unterwegs und beabsichtigte in Höhe der Straße Buksnest die Fahrbahn nach links zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von hinten herannahenden Pkw, der von einem 39-jährigen Mann aus Friesoythe gesteuert wurde. Zum Glück wurde der Radfahrer nur leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand ca. 2150,- Euro Sachschaden.

Wildeshausen -vom Unfallort geflüchtet/Zeugen gesucht- In der Nacht zu Freitag, 12.07.2019, wurde ein auf dem Parkstreifen in der Wilhelm-Maybach-Straße geparkter Pkw Audi im hinteren Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500,- Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen/Harpstedt - Fahrten unter Drogen und Alkoholeinfluss - Am Freitag, 12.07.2019, gegen 16:40 Uhr, wurde in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen ein 23-jähriger Mann aus Wildeshausen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Ein Test ergab eine Beeinflussung des Mannes durch Betäubungsmittel. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch ein 75-jähriger Mann aus Harpstedt muss mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Er wurde als Pkw-Führer am 12.07.2019 gegen 20:30 Uhr in Harpstedt, Lange Straße, von der Polizei kontrolliert. 0,66 Promille ergab ein Test am Alcomaten.

