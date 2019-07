Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand in der Wildeshauser Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup wurden am Freitag, 12. Juli 2019, 11:30 Uhr, alarmiert, weil es in einem Modehaus in der Westerstraße in Wildeshausen brannte.

Die 40 Brandbekämpfer der beiden Wehren, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand schnell löschen. Vorsichtshalber wurden das Gebäude der über evakuiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner in die Wohnungen über dem Modehaus zurückkehren.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer an einem Trockner im Waschraum des Modehauses ausgebrochen war. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.

Wie hoch der entstandene Schaden war, konnte noch nicht gesagt werden.

