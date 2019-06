Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl eines Rollators in Sulingen - Handydiebstahl im Freibad Twistringen - Unfallfluchten in Diepholz und Syke ---

Diepholz (ots)

Wetschen - Unfall

Am Dienstag gegen 13.50 Uhr wurde eine 60-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 63-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw die Straße Leukenmoor und übersah an der Kreuzung Drebber Straße den Pkw der 60-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem beide Fahrzeuge von der Straße in ein Feld geschleudert wurden. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Diepholz - Unfallflucht

Ein in der Lohner Straße abgestellter Pkw Renault Megane wurde am Dienstag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte muss im Vorbeifahren den abgestellten Pkw seitlich berührt haben. Ohne sich dann um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. An dem Renault entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Aufgebrochener Zigarettenautomat

In der Zeit von Sonntag, 23.06.2019 23:00 Uhr bis Montag, 24.06.2019 16:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter in Sulingen, Bahnhofstraße, in einem Cafe einen Zigarettenautomaten auf. Es liegen bislang keine Erkenntnisse über die genaue Schadenshöhe vor.

Sulingen - Diebstahl eines Rollators

In der Zeit von Dienstag, 25.06.2019, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter in Sulingen, Schützenstraße, den Rollator eines 86-jährigen Mannes. Der Mann hatte seinen Rollator im Wert von über 300 Euro nach dem Einkauf in der Grundstückseinfahrt neben dem Hauseingang abstellt. Als er aus dem Haus zurückkam war der Rollator weg. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Twistringen - Diebstahl

Am 24.06.2019, zwischen 18.05 und 18.10 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Mobiltelefons im Freibad Twistringen, in der Jahnstraße. Ein 12-jähriges Kind hatte das Gerät in einer Bauchtasche, die an seinem Platz auf der Liegewiese lag, zurückgelassen. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Twistringen, 04243/942420, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In Bruchhausen-Vilsen, im Engeler Damm, drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 05.06.2019, 17.00 h bis zum 25.06.2019, 19.00 h, in eine derzeit unbewohnte Wohnung ein. Sie entwendeten aber offensichtlich nichts. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, 04252/938510, entgegen.

Schwarme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.06.2019, um 15.00 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Emtinghausen mit seinem motorisierten Zweirad, das infolge von Bauartveränderungen von einem Mofa zu einem Kleinkraftrad wurde, die Bremer Straße in Schwarme, ohne die nun für das Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Lidlmarktes in Syke, Herrlichkeit, wurde am 25.06.2019, in der Zeit von 12.00 - 21.30 Uhr, ein Pkw Ford bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein unbekannter PKW-Fahrer touchierte bei einem Fahrmanöver den abgestellten Ford SMax einer 37-jährigen Sykerin. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden, dessen Höhe auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Syke, 04242/9690, entgegen.

