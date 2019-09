Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Streifenwagen beschädigt

Bocholt (ots)

Am Freitagabend trafen Polizeibeamte gegen 22.50 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle am Westend auf einen aggressiven 27-jährigen Bocholter, der die Motorhaube des Streifenwagens durch Schläge beschädigte. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der 27-Jährige leistete gegen die Maßnahme Widerstand, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

