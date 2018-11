POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09.11.18 - 11.11.18 ++

Lüneburg (ots) - Presse - 09.11.18-11.11.18 ++

Lüneburg

Lüneburg - An einem Pkw Opel Corsa, der in der Straße Volgershall abgestellt war, warfen unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem Stein die Heckscheibe ein. Gegenstände aus dem Pkw wurden nicht entwendet.

Lüneburg - Die Scheibe eines Häuschens für Einkaufswagen eines Supermarkts im Häcklinger Weg wurde durch unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag zerstört.

Lüneburg - Die Polizei sucht den Besitzer eines Stehtischs. Diesen fanden die Beamten am Samstagmorgen in der Straße Hinter der Bardowicker Mauer. Es wird vermutet, dass dieser zu einer Gastronomie im Innenstadtbereich gehört.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131-83062215

Bardowick - Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am 10.11.18, um 13:14 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz in Kirchgellersen beobachtet haben. Beim Ausparken fuhren ein blauer Mercedes und ein roter Ford Ka gegeneinander. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation in Bardowick unter Tel.: 04131-925050 zu melden.

Lüneburg - Am Samstagabend musste die Polizei einer Rettungswagenbesatzung helfen, die von einem 25-jährigen Mann in der Salzbrückerstraße angegriffen wurde. Eigentlich wollten die Sanitäter dem vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann helfen. Zum Dank griff er sie an, biss einer Sanitäterin den Arm und bespuckte sie. Als die Polizei dazu kam, griff er auch diese an und trat einer Beamtin ins Gesicht. Anschließend beleidigte er mehrere Polizisten. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Schwerer Diebstahl von 2 PKW/Geländewagen Clenze - Bisher unbekannte Täter begaben sich in dem Tatzeitraum von Do., 08.11.2018, 17:00 Uhr bis Fr., 09.11.2018, 11:30 Uhr auf das frei zugängliche Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Lange Straße 36 in Clenze und entwendeten dort einen schwarzen PKW-Geländewagen der Marke Nissan, Typ X-Trail (ohne Kennzeichen) sowie einen weiteren grauen PKW-Geländewagen Nissan X-Trail mit den amtl. Kennzeichen DAN-F 370. Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Dannenberg - Am Samstagmorgen, 10.11.2018, gg. 04:00 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung nach einem vorher ergangenen Hinweis auf der B216 in der Gemarkung Dannenberg-Lüggau ein Pickup der Marke Dogde auf. Das Fahrzeug wurde mit deutlichen Schlangenlinien geführt. Auf Haltezeichen durch die Beamten wurde von dem Fahrzeugführer nicht reagiert. Im weiteren Verlauf erhöhte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit stark und versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Über die L231 setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Hitzacker fort. In Höhe der Ortschaft Seerau gelang es ihm über eine Ackerfläche den ihm folgenden Streifenwagen abzuschütteln. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der 25jährige Fahrzeugführer später an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,1 Promille. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Unzulässige Entsorgung von Altreifen Lemgow-Trabuhn - Durch einen bisher unbekannten Verursacher wurden in dem Zeitraum von Fr., 09.11.2018, gg. 17:00 Uhr bis Sa., 10.11.2018, gg. 09:00 Uhr, in der Gemarkung Trabuhn, auf einer Ackerfläche, nahe der L260, 11 Altreifen verbotswidrig entsorgt. Bereits im Vorwege wurden dort Kanister mit u.a. Altöl illegal entsorgt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Trunkenheitsfahrten

Auf der B 71, Munster Rtg. Uelzen, wurde am Samstag, gegen 06.10 Uhr, ein auffällig fahrender VW Caddy gemeldet und kontrolliert. Der 55-jährigen Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 16:20 Uhr, wurde auf der Landesstraße zwischen B4 und Sasendorf ein PKW Opel kontrolliert. Die 47-jährige Fahrerin pustete einen Atemalkoholwert von 4,07 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

In Lüder wurde am Samstag, gegen 18.00 Uhr, ein Mazda kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1, 49 Promille. Ein Strafverfahren folgt, der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Sonntag, gegen 08.30 Uhr, wurde in Hösseringen ein 41-jähriger Traktorfahrer kontrolliert. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Freitag, gegen 16.40 Uhr, wollte ein 31-jähriger alkoholisierter Mann nach Streitigkeiten die Wohnung seiner Freundin in Bad Bodenteich nicht verlassen. Er bekam einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Er wurde durch die Beamten aus der Wohnung geschoben. Vor dem Haus griff er einem Beamten an den Hals und beschädigte die Uniform. Es folgte eine Ingewahrsamnahme und ein Strafverfahren. Bei der Entlassung konnte der Mann sich angeblich an nicht mehr erinnern.

