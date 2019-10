Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Ladendiebe flüchten

Arnsberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Diebe entwendeten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwei iPhones aus einem Mobilfunkladen auf der Hauptstraße. Als die Täter das Geschäft verließen, ertönte der Alarm. Die Täter flüchteten in Richtung Bexleyplatz. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: Täter 1: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, Bartträger, gelbe Basecap, dunkelblaue Jacke, dunkle Hose Täter 2: männlich, 20 bis 25 Jahre alte, Bartträger, schlanke Statur, dunkle Basecap mit weißem Symbol, schwarz-rote Jacke Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

