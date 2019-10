Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 61-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 2. Oktober, auf der Werler Straße, unweit der Lilienstraße. Eine 43-jährige Radfahrerin befuhr gegen 14.50 Uhr den Radweg der Werler Straße in Richtung Norden, als sie mit der Fußgängerin zusammenstieß, die auf dem Radweg stand. Die 61-Jährige aus Hamm wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden. (mw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell