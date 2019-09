POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 19.09.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. In Wohnwagen eingebrochen, Steinbach, Herzbergstraße, 17.09.2019, 18.00 Uhr bis 18.09.2019, 19.00 Uhr

(pa)Einbrecher suchten sich in Steinbach ein eher ungewöhnliches Ziel. Zwischen Dienstag- und Mittwochabend begaben sich die Täter durch Überklettern eines Zaunes auf ein in der Herzbergstraße gelegenes Gartengrundstück. An einem darauf abgestellten Wohnwagen öffneten sie ein Fenster gewaltsam. Durch das Fenster gelangten die Unbekannten ins Wageninnere, das sie nach Wertgegenständen durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Am Wohnwagen wurde ein Schaden von ca. 100 Euro verursacht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. E-Bike gestohlen, Bad Homburg, Rathausstraße, 18.09.2019, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Vor einem Friseursalon in der Bad Homburger Rathausstraße war ein E-Bike abgestellt, das am Mittwochabend entwendet wurde. Das über 2.000 Euro teure Mountainbike mit Elektroantrieb war mit einem hochwertigen Kettenschloss gesichert, jedoch nicht an einen anderen Gegenstand angekettet. Zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr nutzten unbekannte Täter diesen Umstand aus und stahlen das schwarze "Reaction Hybrid ONE 500" des Herstellers Cube samt Schloss. Die Polizeistation Bad Homburg erbittet sachdienliche Hinweise an die Rufnummer (06172) 120 - 0

3. Bushäuschen beschmiert, Schmitten, Hunoldstal, Anspacher Straße, festgestellt: 17.09.2019

(pa)Durch die Gemeinde Schmitten wurde bei der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Bushäuschen in Hunoldstal angezeigt. Am 17.09.2019 stellte ein Gemeindemitarbeiter fest, dass Unbekannte die Scheibe des Wartehäuschens einer Bushaltestelle in der Anspacher Straße mit roter Farbe besprüht hatten. Der mögliche Tatzeitraum lässt sich bisher nicht näher eingrenzen. Die Schmierereien wurden durch Bauhofmitarbeiter entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeidienststelle unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Auto rollt gegen Hauswand, Königstein im Taunus, Klosterstraße, 18.09.2019, gg. 08.00 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Königstein zwei Pkw und eine Hauswand beschädigt. Gegen 08.00 Uhr parkte eine 47-Jährige ihren Volkswagen in der Klosterstraße. Nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug rollte dieses die abschüssige Straße hinab. Nach Angaben der Fahrerin sei die Handbremse angezogen, jedoch kein Gang eingelegt gewesen. Der ins Rollen geratene Wagen streifte einen geparkten Skoda, bevor er gegen eine Hauswand stieß und dort zum Stehen kam. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

5. Autofahrer beim Aussteigen verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Gluckensteinweg, 18.09.2019, gg. 18.35 Uhr

(pa)Wie wichtig es ist, beim Aussteigen aus dem Auto auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, zeigte sich am Mittwochabend in Kirdorf. Ein 73 Jahre alter Mann parkte gegen 18.35 Uhr seinen VW im Gluckensteinweg in Fahrtrichtung "Im Nesselbornfeld" am rechten Fahrbahnrand. Gerade als ein Audi, gefahren von einem 69-Jährigen, an dem geparkten VW vorbeifahren wollte, öffnete der 73-Jährige die Fahrertür, um auszusteigen. Der Audi touchierte die offene Tür, die daraufhin gegen das bereits auf der Straße stehende Bein des VW-Fahrers prallte. Der 73-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

6. Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz, Usingen, Achtzehnmorgenweg, 18.09.2019, 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr

(pa)Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochmittag eine unbekannte Person in Usingen an einem geparkten Auto. Der Fahrer eines Fiat Punto parkte diesen gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Achtzehnmorgenweg. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass jemand gegen die Fahrerseite seines blauen Kleinwagens gefahren war. Der oder die Verantwortliche war jedoch weggefahren, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter (06081) 9208 - 0 entgegen.

7. Unfallverursacher gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 18.09.2019, 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Mittwochs beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Kirdorf einen geparkten Kleinwagen. Der Mini stand von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Stedter Weg am Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe einer dortigen Baustelle. Die Fahrerin stellte am Nachmittag einen frischen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange fest, dessen Höhe auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

