PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 16.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Heckscheibe eingeschlagen, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Schönberger Straße, 15.09.2019, 03.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(pa)Am frühen Sonntagmorgen machten sich Unbekannte in Oberhöchstadt an einem parkenden Pkw zu schaffen. Die Täter schlugen zwischen 03.00 Uhr und 09.30 Uhr mit einem Kanaldeckel die Heckscheibe eines in der Schönberger Straße geparkten Seat Leon ein. Aus diesem entwendeten sie eine Sporttasche, in der sich neben Sportkleidung auch eine Musikbox befand. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro. Der an dem Wagen verursachte Sachschaden ist weit höher. Er wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Alkoholfahrt endet glimpflich, A5 / Steinbach, Praunheimer Weg, 15.09.2019, gg. 19.30 Uhr

(pa)Am Sonntagabend meldeten Zeugen der Polizei einen VW Golf, der auf der A5 von Norden kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Kreuz in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer fuhr am Frankfurter Kreuz nach Eschborn ab und von dort nach Steinbach. Hier parkte er seinen Wagen, wobei er mit der Front gegen eine Stahltür eines Wohnhauses im Praunheimer Weg stieß. Der Mann konnte in Steinbach von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Ein mit dem 40-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3 Promille. Der Mann wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, wo eine ärztliche Blutentnahme erfolgte. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Bei seiner gefährlichen Alkoholfahrt sind glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen. Am Fahrzeug des 40-Jährigen und der Metalltür entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Nach Unfallflucht in Straßengraben gefahren, Neu-Anpach, Saalburgstraße, 15.09.2019, gg. 20.15 Uhr

(pa)Mutmaßlich aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums endete am Sonntagabend eine Autofahrt bei Anspach im Straßengraben. Eine 22-Jährige befuhr gegen 20.15 mit ihrem VW Golf die Saalburgstraße von Neu-Anspach kommend in Fahrtrichtung Saalburg, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Golf überfuhr ein Straßenschild und kam auf einer Wiese oberhalb einer Böschung zum Stehen. Bei dem Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu fahren, rutschte der VW die Böschung hinunter und verkeilte sich dort im Straßengraben. Die durch andere Verkehrsteilnehmer verständigte Polizeistreife führte mit der bei dem Unfall leicht verletzten Fahrerin des Golfs eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese zeigte einen Wert von 1,1 Promille, weshalb die 22-Jährige zwecks ärztlicher Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle musste. Die Frau muss sich demnächst nicht nur wegen ihrer Alkoholfahrt strafrechtlich verantworten. Kurze Zeit vor dem Unfall meldete ein Autofahrer der Polizei, dass ihm derselbe VW Golf in der Wehrheimer Bahnhofstraße gegen den Außenspiegel seines geparkten Fahrzeugs und anschließend ohne anzuhalten davongefahren sei. Am Wagen der 22-Jährigen entstand ein Schaden von über 5.000 Euro. Der Schaden am Straßenschild und dem gestreiften Außenspiegel beträgt rund 500 Euro.

4. Unfallflucht nach hohem Schaden, Bad Homburg v. d. Höhe, Goldgrubenstraße, 13.09.2019, gg. 23.15

(pa)Die Polizei ermittelte in der Nacht auf Samstag einen 51-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Freitag gegen 23.15 Uhr in Bad Homburg gegen geparkte Fahrzeuge gefahren zu sein. Die drei Pkw - ein VW, ein Citroen und ein Toyota - waren in der Goldgrubenstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, als ein weißer BMW aus Richtung Berliner Straße in Fahrtrichtung Seifgrundstraße an ihnen vorbeifuhr. Mutmaßlich aufgrund von Alkoholkonsum streifte der Fahrer des BMW die Fahrzeuge und verursachte an diesen ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Anschließend fuhr der Mann davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der 51-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,0 Promille. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle. Der Schaden am BMW des Mannes wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

