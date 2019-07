Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin vereitelt Raub - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Täter scheiterte am Samstag, den 13.07.2019, bei dem Versuch, einen Bielefelder an der Huberstraße auszurauben. Eine couragierte Zeugin schlug den Täter in die Flucht.

Ein 60-jähriger Bielefelder ging gegen 20:05 Uhr auf dem linken Gehweg der Huberstraße in Richtung Heeper Straße und betrat einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Hinter ihm wechselte ein Mann die Straßenseite und sprach den Bielefelder von hinten an. Zunächst fragte er nach Zigaretten. Als das Opfer antwortete, Nichtraucher zu sein, verlangte der Täter die Herausgabe seines Geldes. Dabei schlug er dem sich umdrehenden Opfer ins Gesicht, so dass dessen Lippe aufplatze.

Eine 19-jährige Bielefelderin fiel der Gehwegwechsel des Täters auf und schien ihr verdächtig, so dass sie sich den Männern schneller näherte. Sie sah, dass der Räuber das Opfer schlug, ging entschlossen dazwischen und versuchte den Schläger zu schlagen. Er stieß sie zurück und flüchtete ohne Beute in Richtung Holländische Straße.

Das Opfer und die Zeugin beschrieben den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, 165 cm bis 175 cm groß, schlank, mit gebräunter Haut und mit sehr kurzen dunklen/ schwarzen Haaren. Er trug einen dunklen Drei-Tage-Bart, eine beige Jacke und eine Jeanshose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell