Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190314-2: Auto überschlug sich/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 25-jährige Beifahrerin hat sich am Mittwochabend (13. März) bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 27-jähriger Kerpener fuhr gegen 19:10 Uhr auf der Humboldtstraße aus Richtung Neu-Manheim kommend. Auf dem Beifahrersitz saß seine Freundin (25). Er gab den Beamten an, dass das Auto plötzlich nach rechts gedrängt wurde und er die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Beide Insassen konnten den Wagen selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Die 25-Jährige verblieb zur stationären Behandlung, der 27-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unwetters herrschten zum Unfallzeitpunkt starke Böen an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (bb)

