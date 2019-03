Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190314-1: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Wohnpark" sind eine Mutter und ihr Sohn unverletzt geblieben.

Als der Brand am Mittwoch (13. März) gegen 15:45 Uhr in der Küche ausbrach, befanden sich eine 30-jährige Frau sowie deren einjähriger Sohn in der Wohnung. Beide konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer beim Kochen aus. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Ob durch den Brand weitere Teile des Gebäudes beschädigt worden sind, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

