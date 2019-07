Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall in Heidenheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr war eine Frau "In den Seewiesen" in Richtung Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Die 47-Jährige wollte die Kreuzung Würzburger Straße geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Mitsubishi, mit dem ein 52-Jähriger in Richtung Schnaitheim fuhr. Mit ihrem Peugeot krachte sie in die Seite des Mitsubishi, wodurch dieser gedreht und auf den Gehweg geschleudert wurde. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge barg ein Abschleppdienst. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden etwa 3.500 Euro.

2018 sind Vorfahrtsverletzungen die häufigste Unfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Das Polizeipräsidium Ulm registrierte 1.833 Vorfahrts-Unfälle. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++1285025

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell