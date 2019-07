Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck - Aufs Dach gelegt

Zwei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe Kirchheim verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein BMW schanzte über eine Leitplanke und fuhr etwa 50m an einer Böschung entlang. Danach geriet der BMW wieder Richtung Leitplanke. Dort blieb der BMW hängen und überschlug sich. Der Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin konnten das Auto selber verlassen. Die 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat ist noch unklar. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1281023

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell