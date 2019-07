Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Gartenhütte in Flammen

Am Sonntagmorgen brannte in Erbach eine Hütte.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr hatte eine Anwohnerin aus der Egginger Straße der Polizei ein bereits gelöschtes Feuer mitgeteilt. Die überprüfte die Brandstelle und sicherte die Spuren. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am frühen Morgen im Bereich eines Hasenstalls ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Gartenhütte über. Zeugen entdeckten das Feuer rechtzeitig, sodass sie es ohne Feuerwehr mit Wasser löschen konnten. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude habe laut Polizei nicht bestanden. Die Ermittlungen der Polizei in Erbach (Telefon-Nr. 07305/933950) zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

+++++1275897

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell