POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 15.09.2019

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Bad Homburg, Louisenstraße 120, Samstag, 14.09.2019, 13.10 Uhr Ein 50-jähriger Frankfurter fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Honda auf der Louisenstraße in Richtung Innenstadt. Vor dem Kleinkraftrad fuhr ein Hyundai i30, der von einem 42-jährigen Bad Homburg gefahren wurde. Der Bad Homburger hielt sein Fahrzeug in Höhe eines Fußgängerüberweges an, um Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen. Diesen Anhaltevorgang nahm der Kraftfahrer zu spät wahr und fuhr auf den stehenden PKW auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde zu Boden geschleudert und zog sich einige Schürfwunden an den Beinen zu. An dem Zweirad entstand kein Sachschaden. Er wurde an der Unfallstelle von Rettungssanitätern des Rettungsdienstes versorgt, musste aber nicht mit in die Klinik. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand an dem Heck des Hyundai ein Sachschaden von geschätzt 2000,- EUR.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Bad Homburg, Frölingstraße/ Im Hasensprung, Freitag, 13.09.2019, 07.00 Uhr Eine 55-jährige aus Bad Homburg befuhr mit ihrem PKW der Marke Hyundai rückwärts entgegen der Einbahnstraße die Straße "Im Hasensprung". Dabei übersah sie ein 11-jähriges Mädchen, das gerade die Einmündung Frölingstraße/ Im Hasensprung zu Fuß überquerte. Das Fahrzeugheck streifte das Kind am rechten Bein, das sich durch den Zusammenstoß Hämatome zuzog. Die Autofahrerin kümmerte sich nicht um das leichtverletzte Kind und fuhr davon. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Fahrerin ermittelt werden, die nun strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird.

Verkehrsunfall mit Personenschaden TZ: Freitag, den 13.09.2019, 22:00 Uhr TO: 61440 Oberursel, Homburger Landstraße Ecke Zeilweg Der unfallverursachende 21-jährige Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Krad die L3006 (Homburger Landstraße) in Oberursel, aus Richtung Bad Homburg kommend, geradeaus in Fahrtrichtung Nassauer Straße. Dabei überfuhr dieser die für ihn Rot anzeigende Lichtzeichenanlage der Kreuzung Homburger Landstraße / Zeilweg / An den drei Hasen und kollidierte mit einem Verkehrsteilnehmer, welcher soeben mit seinem Pkw, aus Richtung des Burger King (Zeilweg) in den Kreuzungsbereich einbog. Durch den Unfallhergang wurde der Verursacher schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden i.H.v. schätzungsweise 11.700,00EUR. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war an dem nicht zugelassenen Kraftrad ein fremdes Kennzeichen angebracht. Aus diesen Gründen wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Straftaten gefährliche Körperverletzung TZ: Samstag, den 14.09.2019, 01:59 Uhr TO: 61440 Oberursel, Holzweg-Passage 3-9 Während sich die beiden Geschädigten im Freien vor einer Gaststätte aufhielten, wurden diese ohne Vorwarnung durch eine sechsköpfige, männliche Personengruppe angegangen und gemeinschaftlich mit Faustschlägen traktiert. Hierdurch wurden beide Geschädigte mindestens leicht im Kopfbereich verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme eines 25-jährigen Beschuldigten in unmittelbarer Nähe, welcher auch als solcher identifiziert werden konnte. Da dieser deutlich alkoholisiert war, erfolgte eine Blutentnahme. Die weiteren derzeit noch unbekannten Täter konnten als vorwiegend dunkel gekleidet beschrieben werden. Eine Person der Gruppe trug eine weiße Jacke mit roten Streifen; war ca. 25 Jahre alt, bei einer Körpergröße von ca. 185cm und hatte lockige, mittellange Haare. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06172 - 1200 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Samstag, 14.09.2019, 13:00 Uhr 61462 Königstein, B 8 / Königsteiner Kreisel Ein 80-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Bischof-Kaller-Straße und fuhr in den Königsteiner Kreisel ein. Dort befuhr ein 47-jähriger Pkw Fahrer die innere von drei Fahrspuren um die Ausfahrt in Richtung Oberursel zu befahren. Ohne auf den Pkw zu achten fuhr der Fahrradfahrer direkt auf die innere Fahrspur, dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Radfahrer eine Kopfplatzwunde zu und wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Sachschaden: ca. 600 EUR

Diebstahl von Pedelec Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße, Fahrradständer am Bahnhof Usingen Tatzeit: Freitag, 13.09.2019, 07:10 Uhr - 15:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ging auf das frei zugängliche Bahnhofsgelände und dort zu den Fahrradständern, überwand mit unbekanntem Werkzeug das Fahrradschloss des angeschlossenen Pedelec (von Riese&Müller in schwarzrot) Geschädigten und entfernte sich samt Pedelec, Schloss und Fahrradhelm in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 5000 EUR beziffert.

Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis Tatort: 61250 Usingen, Butzbacher Straße Tatzeit: Samstag, 14.09.2019, 03:20 Uhr

Ein 25-jähriger aus Usingen fiel mit seinem Fahrzeug (3er BMW) anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er ohne eingeschaltetem Licht fuhr. Er konnte wenig später durch eine Streife der Polizeistation Usingen mit seinem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und das Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

Verdacht Steinewerfer Tatort: 61267 Neu-Anspach, neue Umgehung, Heisterbachstraße, McDonalds in Richtung Usingen (Fußgängerbrücke) Tatzeit: Samstag, 14.09.2019. 20:51 Uhr

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei, dass von Fußgängerbrücke über die neue Heisterbachstraße Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen werden. Eine Streife der Polizeistation Usingen konnte den Ort des Geschehens schnell aufsuchen und stellte fest, dass sich um einen Deckel eines Farbeimers gehandelt hatte. Dieser wurde vermutlich durch den Wind von einem, an der Brücke stehen Baugerüst, herunter geweht. Durch die Streife konnten keine verdächtigen Personen oder Beschädigungen an dem Baugerüst festgestellt werden.

