Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann aus Lörrach vermisst - Hinweise erbeten

Freiburg (ots)

Seit Sonntagvormittag, 08.09.19, wird ein 74 jähriger Mann aus Lörrach, Brombacher Straße, vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Suchmaßnahmen, bei welchen auch Spürhunde zum Einsatz kamen, sind bislang ohne Erfolg geblieben. Der Mann ist etwa 165cm groß, von normaler Statur. Er hat einen grauen Haarkranz mit Glatze am Oberkopf. Er könnte eine graue Hose, eine graue Jacke und vermutlich eine graue Basecap tragen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

