POL-RTK: Brand an beschädigter Gasleitung in Niedernhausen

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht vom 28. Auf den 29.06.19 fanden in Niedernhausen in der Fichtenstraße Bauarbeiten wegen einer Störung im Stromnetz statt. Dabei wurde die Gasleitung beschädigt und das austretende Gas entzündete sich bei den weiteren Arbeiten. Ein Bauarbeiter wurde hierbei leicht verletzt. Seit 02:00 Uhr brannte das austretende Gas. Eine akute Explosionsgefahr bestand dadurch jedoch nicht.

Durch den Brand wurden ein PKW sowie einige Hecken und Büsche beschädigt. Hier konnte die Feuerwehr den Brand jedoch zügig löschen.

Der Störungsdienst des Versorgers Mainova stellte vor Ort fest, dass das Gas nicht einfach abgestellt werden kann. Deshalb muss in unmittelbarer Nähe der Brandstelle die Gasleitung ebenfalls freigelegt werden, um sie an dieser Stelle dann abzuklemmen. Dies gelang um 04:30 Uhr. Seither ist auch das Feuer aus.

Acht Häuser wurden vorsichtshalber evakuiert. Für die ca. 40 Bewohner wurde die Versorgung und Unterbringung in einer Schule eingerichtet. Für deren Betreuung wurde der Betreuungszug des Katastrophenschutzes alarmiert.

Wann die Personen zurück in ihre Häuser können, ist bisher noch unklar.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern an. Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

