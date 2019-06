POL-RTK: Kind mit Fahrrad bei Unfall leicht verletzt

PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

Am Donnerstag, den 27.06.19 gg. 12:30 Uhr kam es in Eltville zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Eine 51jährige Eltvillerin befuhr mit ihrem PKW die Friedrichstraße, bog nach rechts in die Schwalbacher Straße ein und wollte anschließend direkt nach links in die Kapellenstraße weiterfahren. Dabei übersah sie da Mädchen aus Eltville, das mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Das Mädchen leicht verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- EUR, m Fahrrad in Höhe von etwa 100,- EUR.

