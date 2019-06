Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190618.3 Kiel: Polizei sucht nach Raub Zeugen

Kiel (ots)

Am Montag, den 17. Juni, raubte ein unbekannter Mann einem 73-jährigen sein Portemonnaie. Der Beraubte befand sich um 13:40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Torfmoorkamp 10. Der Täter trat an das Auto des Geschädigten heran, entriss diesem seine Geldbörse und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Elfriede-Dietrich-Straße und dann weiter in Richtung Steenbeker Weg.

Der Räuber wird folgendermaßen beschrieben: südländisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, 3-Tage-Bart, dunkelblaue, kurze Hose, beiges Langarmshirt, helles Basecap, schwarzes, sportliches Fahrrad.

Zeugen des Raubes werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Oliver Pohl

