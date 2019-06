Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190614.2 Preetz: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Gartenzäunen

Preetz (ots)

In der Nacht vom 05./ 06.Juni 2019 wurden im Moorweg in Preetz mehrere Gartenzäune durch eine männliche Person beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter randalierte am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 23:00 und 00:00 Uhr und beschädigte hierbei mehrere Gartenzäune. Anwohner wurden durch laute Geräusche geweckt und konnten einen Mann erkennen, der sich dann jedoch zügig in Richtung des Wohngebiets "Schwebstöcken" entfernte. Am nächsten Morgen wurden durch die Geschädigten Beschädigungen an den jeweiligen Gartenzäunen festgestellt.

Unabhängig voneinander gaben die Zeugen an, dass der ca. 30-40 Jahre alte Mann am Oberkörper unbekleidet gewesen sei und nur eine Shorts getragen habe. Der Mann wirkte alkoholisiert. Eine Zeugin teilte mit, dass der Täter einen Gegenstand, vermutlich Hammer oder Axt, in der Hand gehalten habe.

Die Beamten der Polizeistation Preetz suchen nach weiteren Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, die sich im genannten Zeitraum in der Nähe des Moorweges aufgehalten hat. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04342 - 10770 entgegen.

