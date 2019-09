Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter überfällt Tankstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Tankstelle überfallen hat ein unbekannter Täter am Samstag, 07.09.2019, in der Mülhauser Straße in Freiburg. Wie der Polizei um circa 21.48 Uhr mitgeteilt wurde, betrat der maskierte Täter die Freie Tankstelle an der Kreuzung Mülhauser Straße/Elsässer Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß Richtung Berliner Allee. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 30-40 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, leichter arabischer Akzent - trug schwarze Hose, schwarzen Kapuzenpullover, blaue Sneakers mit weißer Besohlung, schwarze Handschuhe, führte weiße Plastiktüte mit Aufdruck mit sich - als Maskierung hatte der Täter ein rotes Halstuch über die Nase gezogen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell