Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zeugensuche nach Körperverletzung auf Dorffest

Freiburg (ots)

Auf dem Dorffest in Albbruck kam es am Sonntag, 08.09.19, gegen Mitternacht zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 21 jähriger Mann im Bereich der Toilettenanlagen durch Schläge verletzt. Nach eigenen Angaben wurde er hier durch vier bis fünf Personen grundlos angegangen und unvermittelt auf ihn eingeschlagen. Hierdurch erlitt der junge Mann unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Zu den Angreifern liegt keine weitere Beschreibung vor. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche die Köperverletzung beobachtet hatten.

