Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Traktordiebstahl

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch 4.9.2019 und Samstag 7.9. 2019 einen in Umkirch, im Gewann Laidhölzle neben einem Wald abgestellten Traktor der Marke Same Typ Corsaro. An dem orangefarbenen Traktor war ein Holzspalter der Marke Disch T 20 angehängt. Der Diebstahlschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 7000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

